Kuşadası'nda klasik müzik konseri

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Kuşadası'nda klasik müzik konseri

İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Haberler | Yerel

Kuşadası'nda klasik müzik konseri Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tarihi Güvercinada Kalesi'nde Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı iş birliğinde düzenlenen klasik müzik konseri sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Kuşadası'nda klasik müzik konseri

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tarihi Güvercinada Kalesi'nde Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı iş birliğinde düzenlenen klasik müzik konseri sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Ege bölgesinin turizm başkenti Kuşadası, Türkiye'de kademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte yeniden çeşitli kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya başladı. Kuşadası Belediyesi ile KUSAV iş birliğinde düzenlenen Güvercinada Dinletileri'nin ikincisi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Güvercinada Kalesi'nin eşsiz günbatımı manzarası eşliğinde gerçekleşen "KUSAV Piano Quartet" isimli konserde dünyaca ünlü müzisyenler J. Haydn ile W.A Mozart'ın eserleri seslendirildi. Kemanda Ozan Dinç, piyanoda Aleksander Mekaev, viyolada Luiza Mardukhanova, viyolonselde ise Özgür Elgün'ün sahne aldığı dinletiyi çok sayıda Kuşadalı ile beraber, KUSAV Başkanı Levent Köylü ve televizyon programcısı Okan Bayülgen de dinledi.

Dinletinin sonunda konuşan KUSAV Başkanı Levent Köylü "Bugün Güvercinada Dinletileri'nin ikincisinde bir aradaydık. Bu dinleti vakfımızın kurmayı planladığı oda orkestrası projesinin ilk adımı. Konserlerimiz yaz boyunca devam edecek. Değerli sanatçılarımıza bizlere sundukları bu muhteşem müzik dinletisi için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kuşadası'nda klasik müzik konseri
Kuşadası'nda klasik müzik konseri
Kuşadası'nda klasik müzik konseri
Kuşadası'nda klasik müzik konseri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen

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