Kuşadası'nda kazı çalışmalarının sürdüğü anıtsal kilisenin üzerine koruma çatısı yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuşadası'nda kazı çalışmalarının sürdüğü anıtsal kilisenin üzerine koruma çatısı yapılacak

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Kültür Sanat

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Kuşadası ilçesinde kazı çalışmalarının sürdüğü Kadı Kalesi Ören Yeri'ndeki anıtsal kilisenin üzerinin koruma çatısıyla kapatılacağını bildirdi.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Kuşadası ilçesinde kazı çalışmalarının sürdüğü Kadı Kalesi Ören Yeri'ndeki anıtsal kilisenin üzerinin koruma çatısıyla kapatılacağını bildirdi.

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ve Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel'in ören yerine yaptığı ziyarete eşlik eden Tuncer, basın mensuplarına, bölgenin önemli antik yerleşim yerlerinden olduğunu söyledi.

Ören yerinde kilise ve namazgahın bir arada görülebildiğini belirten Tuncer, şöyle konuştu:

"Buranın yaklaşık 5 bin yıllık geçmişi var. Kazı çalışmaları devam ederken, dış etkenlerden korunması ve üstünün kapalı olması için de çalışma başlatıldı. Önemli bir aşamadayız. 4 ay içinde tamamlanmış olacak. Türkiye'de daha önce Göbeklitepe'de uygulandığı şekilde bu yapının üzerini komple kapatıyoruz. Dünyada çok az bir örneğini görebildiğimiz uygulamalar bunlar. Sadece yapıyı koruma anlamında değil, turistik bir gezide gölge alanı oluşturulması için."

Tuncer, 2 bin 150 metrekareyi kapsayacak çatı projesinin Güney Ege Kalkınma Ajansınca gerçekleştirileceğini bildirdi.

Milletvekili Erim ise burada yürütülen projelerin antik kentlere verilen önemi gösterdiğini kaydetti.

Kuşadası'nda kazı çalışmalarının sürdüğü anıtsal kilisenin üzerine koruma çatısı yapılacak
Kuşadası'nda kazı çalışmalarının sürdüğü anıtsal kilisenin üzerine koruma çatısı yapılacak
Kuşadası'nda kazı çalışmalarının sürdüğü anıtsal kilisenin üzerine koruma çatısı yapılacak
Kuşadası'nda kazı çalışmalarının sürdüğü anıtsal kilisenin üzerine koruma çatısı yapılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı: Polisler canını zor kurtardı
Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı: Polisler canını zor kurtardı
Kuşadası sahilde 3.7 metre uzunluğunda ölü bir köpekbalığı bulundu
Kuşadası sahilde 3.7 metre uzunluğunda ölü bir köpekbalığı bulundu
Marmara'da denizin dibi zindana döndü
Marmara'da denizin dibi zindana döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Özcan Deniz Hande Erçel Serdar Ortaç
Spor Serdar Aziz Ali Tandoğan Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kuşadası'nda kazı çalışmalarının sürdüğü anıtsal kilisenin üzerine koruma çatısı yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 16:20:53. #1.16#

title