Kuşadası'nda kapalı pazar yeri ve plajlarda koronavirüs denetimi
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Kuşadası'nda kapalı pazar yeri ve plajlarda koronavirüs denetimi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği koronavirüs (Covid-19) genelgesi kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu kapalı pazar yeri ile plajlarda denetim yapıldı.

Kuşadası'nda kapalı pazar yeri ve plajlarda koronavirüs denetimi
11.08.2020 18:00 | Son Güncelleme: 11.08.2020 18:23

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği koronavirüs (Covid-19) genelgesi kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu kapalı pazar yeri ile plajlarda denetim yapıldı.

Türkiye genelinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek için İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle gerçekleştirilen denetimlerin ikincisi Kuşadası'nda da yapıldı. Uygulama kapsamında ilk olarak Kuşadası Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ile Kadınlar Denizi Plajı denetlendi. Denetime; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile polis, jandarma ve zabıta ekipleri katıldı.

PAZAR YERİ VE PLAJLAR DENETLENDİUygulamada, polis ve zabıta ekiplerince Kuşadası Belediyesi Kapalı Pazaryeri'ndeki tezgahların sosyal mesafe kuralına göre yerleştirilip yerleştirilmediği kontrol edildi. Ayrıca pazara alışveriş yapmak için gelenlerin maske takıp takmadıklarına bakıldı. Maskesi olmayanlar takmaları yönünde uyarıldı. Pazar yerindeki denetimin ardından Kadınlar Denizi Plajı'na geçildi. Burada da kurallara uymayan tatilcilere cankurtaranların yaptığı anonslar eşliğinde polis ve zabıta ekiplerince çeşitli uyarılarda bulunuldu.'KUŞADASI KURALLARA UYUYOR'

Denetimden sonra bir açıklama yapan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası'nda koronavirüs tedbirlerine büyük ölçüde uyulduğunu belirterek, "Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da bir dizi kontrol yaptık. Kontrollerde Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda kurallara büyük ölçüde uyulduğunu gördük. Denetimler, ilerleyen haftalarda da devam edecek" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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