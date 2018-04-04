Kuşadası'nda Kadınlar Birlik Olmayı Başardı

Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KUŞAKK), birliklerini güçlendirmek için destek projesine başvurdu. Kuşadalı kadınlar alacakları mali destekle yaşama geçirilecek proje kapsamında yerel motiflerin el sanatları ile buluşturulması ve katma değeri yüksek hediyelik eşya üretimi yoluyla Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin rekabetçi bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.

Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde, ürettiği ürünleri pazarlama olanağına sahip olmayan kadınları bir araya getirerek istihdam olanağı oluşturmak, Kuşadası'na has el sanatlarını geliştirmek ve üretilecek özgün hediyelik ürünlerle ilçenin tanıtımına katkı sağlamak hedefiyle kooperatifleşti. Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KUŞAKK) adı altında bir araya gelen kadınlar Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı'na başvurdu.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu tarafından yapılan başvuruda KUŞAKK' tan Kuşağa Yaratıcı El Sanatları Projesi'nin genel hedefi "El Sanatları Tasarım, Üretim ve Eğitim Merkezi oluşturularak yerel motiflerin el sanatları ile buluşturulması ve katma değeri yüksek hediyelik eşya üretimi yoluyla Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin rekabetçi bir yapıya kavuşturulması" olarak belirtildi.

Proje kapsamında Kuşadası Belediyesi tarafından KUŞAKK'a tahsis edilen binada El Sanatları Tasarım, Üretim ve Eğitim Merkezi oluşturularak kooperatifin kurumsal kapasitesi güçlendirilecek. Yerel ve geleneksel el sanatları üretimine yönelik tasarımlarla, Kuşadası'nın ve bölgenin geleneksel sanatları ile Kuşadası'na ait tarihi evlerde bulunan çatı kuşları, Kuşadası ve Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda bulunan bitki ve hayvan türlerinin korunması ve tanıtılması yönünde farkındalık oluşturacak motifler el sanatları ile buluşturularak hediyelik yeni ürün gamları oluşturulacak. Bu ürünler yenilikçi pazarlama yöntemleri ile ekonomiye kazandırılacak. Bu amaçlar doğrultusunda Kuşadası'nda yaşayan 125 kadına el sanatları alanında mesleki beceri kazandırılacak ve bu kadınların KUŞAKK'a üye olması sonrasında Yerel El Sanatları Üretim ve Eğitim Merkezi atölyesinde dönüşümlü olarak çalışabilmeleri sağlanacak. Öte yandan El Sanatları Tasarım, Üretim ve Eğitim Merkezi'nde üretilen turistik ve hediyelik el sanatları ürünlerinin satışının yapılabilmesi amacıyla Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla "Yerel ve Yöresel Ürünler Sokağı" ve e-pazar oluşturulacak. - AYDIN