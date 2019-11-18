Kuşadası'nda kadın sürücü kadın yayaya çarptı: 1 yaralı
Haberler » Güncel » Kuşadası'nda kadın sürücü kadın yayaya çarptı: 1 yaralı - Haber

Kuşadası'nda kadın sürücü kadın yayaya çarptı: 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

18.11.2019 00:05 | Son Güncelleme: 18.11.2019 00:05
Kuşadası'nda kadın sürücü kadın yayaya çarptı: 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kuşadası'nda İki çeşmelik caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; karşıdan karşıya geçmek isteyen Ş.S (65)'e 34 GM 9637 plakalı kadın sürücü çarptı. Kazada Ş.S yaralandı. Olay yerine emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi Ş.S ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et