Kuşadası'nda Kaçak Kazı İddiası

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evinin bahçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alacamescit Mahallesi'nde bir evde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda, evin bahçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen T.D. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 15 sikke, 1 gümüş broş, 1 kandil, 1 kulp, 1 mermer kadın heykel başı, 1 Poseidon heykeli, 1 Meryem Ana heykeli, 2 metal büst, 1 metal büst başı, Osmanlıca akait şerhi kitabı, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait mermi ve kazı işlerinde kullanılan aletler ele geçirildi.