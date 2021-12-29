Kuşadası'nda kaçak içki operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuşadası'nda kaçak içki operasyonu

Kuşadası'nda kaçak içki operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yeni yıl öncesi kaçak içki operasyonunda litrelerce sahte alkol ele geçirildi.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yeni yıl öncesi kaçak içki operasyonunda litrelerce sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ile ilçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon düzenledi. Gece kulüpleri, restoran ve tekel bayilerinde yapılan aramalarda, toplamda 14 litre el yapımı sahte alkol, 4 litre sıvı anason, 10 litre sahte etil alkol, 108 adet sahte içki imalatında kullanılan içki aroması ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Babasının kullandığı aracın kapısını açan 3 yaşındaki çocuk, arabanın altında kalarak feci şekilde can verdi

Babasının kullandığı aracın kapısını açan 3 yaşındaki çocuk, arabanın altında kalarak feci şekilde can verdi

 Parktaki çilingir sofrasında kan aktı, şüphelinin yanındaki adamın sözleri pes dedirtti

Parktaki çilingir sofrasında kan aktı, şüphelinin yanındaki adamın sözleri pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title