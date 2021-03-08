Kuşadası'nda "Işığın izindeki kadınlara" isimli sergi açıldı

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında açılan "Işığın İzindeki Kadınlara" isimli karma resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. 12 kadın ressamın 41 eserinin yer aldığı sergi, 12 Mart tarihine kadar 8.30-17.30 saatleri arasında görülebilecek.

Kuşadası Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi. Kuşadası Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşen etkinlikler saat 12.00'da araç konvoyuyla başladı. Etkinlikler İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda gerçekleşen stant açılışı ve Kent Orkestrası konserinin ardından İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen "Işığın İzindeki Kadınlara" isimli karma resim sergisinin açılışıyla devam etti. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği serginin açılışını Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı, Belediye Meclis Üyesi Melahat Yaylacı, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sezin Özdemir ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in eşi Duygu Gül Günel yaptı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kuşadası Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin verdiği destekle gerçekleştirilen sergide, 12 kadın ressamın çeşitli teknikler kullanarak hazırladıkları 41 eser yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı