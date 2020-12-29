Kuşadası'nda inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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Kuşadası'nda inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

29.12.2020 18:37 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:41
Kuşadası'nda inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde bir inşaat şirketinde çalışan işçi yüksekten düştü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde bir inşaat şirketinde çalışan işçi yüksekten düştü. Hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti.

Olay, İkiçeşmelik Mahallesi'nde bir inşaat şirketinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Hasan Can(45) dengesini kaybederek yüksekten yere çakıldı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yere çakılan inşaat işçisini, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. 45 yaşındaki işçi Hasan Can burada yapılan tüm müdaheleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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