Kuşadası'nda imara aykırı iş yeri mühürlendi
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Kuşadası'nda imara aykırı iş yeri mühürlendi

Kuşadası'nda imara aykırı iş yeri mühürlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı İmar Kanunu'na aykırı hareket ettiği gerekçesiyle iptal edilen bir işletmeyi mühürledi.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı İmar Kanunu'na aykırı hareket ettiği gerekçesiyle iptal edilen bir işletmeyi mühürledi.

Kuşadası'nda işletmelere yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yapılan denetimlerde Cumhuriyet Mahallesi, Candan Tarhan Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda 3194 sayılı İmar Kanunu'na aykırı olarak yapılaşmaya gidildiği belirlendi. Bu nedenle iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı iptal edilen işletmenin verilen yasal süre içerisinde de kaçak eklentilerini yıkmaması üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. Zabıta ekipleri, polis eşliğinde işletmeye giderek mühürleme işlemi gerçekleştirdi. - AYDIN

Kuşadası'nda imara aykırı iş yeri mühürlendi
Kuşadası'nda imara aykırı iş yeri mühürlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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