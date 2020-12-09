Kuşadası'nda iki kaplumbağa ölü olarak kıyıya vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kuşadası'nda iki kaplumbağa ölü olarak kıyıya vurdu

09.12.2020 16:18 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:22

Kuşadası'nda iki kaplumbağa ölü olarak kıyıya vurdu Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahil siteleri plajlarında bir gün arayla iki deniz kaplumbağası ölü olarak kıyıya vurdu.

Kuşadası'nda iki kaplumbağa ölü olarak kıyıya vurdu

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahil siteleri plajlarında bir gün arayla iki deniz kaplumbağası ölü olarak kıyıya vurdu. Yapılan incelemede ölü kaplumbağalardan birinin chelonia mydas türü yeşil kaplumbağa, diğerinin ise caretta caretta türü iribaş deniz kaplumbağası olduğu tespit edildi.

Her iki kaplumbağa üzerinde yapılan incelemelerde herhangi bir yara ve kesi izine rastlanılmazken, muhtemelen trol teknelerinin ağlarına yakalanarak, nefes almak için su yüzeyine çıkamadıklarından yaşamlarını kaybettikleri tahmin edildi. Ölen kaplumbağaların ölçümleri yapılarak kayıtları tutuldu ve kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için doku örnekleri alındı.

Ölü olarak bulunan iki kaplumbağa Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği uzmanları tarafından incelendi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, " Ağlardan çıkarılan kaplumbağalar, balıkçılar tarafından teknede tutulup, kuyruk kısmının altına bir destek konularak suyun çıkması sağlanmalı ve üzeri ıslak bir havluyla örtülmelidir. Bu tür uygulamalar sonunda birçok kaplumbağanın hayatı kurtulmuştur. Ancak kaplumbağalara bu uygulamayı yapmak yerine denize atıldıklarından kurtulma şansları kalmamaktadır. Deniz ekosistemine zarar veren trol ağları, bölgemizde deniz kaplumbağaları ve yunusların ölmesine neden olmaktadır. Kuşadası körfezinde son yıllarda ölen deniz kaplumbağalarına bakıldığında juvenil yeşil deniz kaplumbağalarının yoğun olduğu görülmektedir. Hem C.Carettaların hem C.mydas türü kaplumbağaların Kuşadası körfezinde dolaşıyor olmaları, denizel biyoçeşitliliğin ne kadar zengin olduğunu da göstermektedir" dedi.

Kuşadası'nda iki kaplumbağa ölü olarak kıyıya vurdu
Kuşadası'nda iki kaplumbağa ölü olarak kıyıya vurdu
Kuşadası'nda iki kaplumbağa ölü olarak kıyıya vurdu
Kuşadası'nda iki kaplumbağa ölü olarak kıyıya vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL ÜMİT DİLŞEN

İlgili Haberler

Kuşadası Belediyesi gıda işletmelerine yönelik denetimleri arttırdı
Kuşadası Belediyesi gıda işletmelerine yönelik denetimleri arttırdı
Son Dakika | Yangında iki araç kullanılmaz hale geldi
Son Dakika | Yangında iki araç kullanılmaz hale geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şener Şen Cemal Hünal Hakan Taşıyan Perihan Savaş
Spor Sörloth Erol Bulut Fatih Terim Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Psg Hakem Aralık Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuşadası'nda iki kaplumbağa ölü olarak kıyıya vurdu - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 16:48:05. #1.14#
title