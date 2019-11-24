Kuşadası'nda iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
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Kuşadası'nda iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Kuşadası'nda iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralıAYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

24.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:05
Kuşadası'nda iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

'nda iki grup arasında silahlı : 1 yaralı

- 'ın Kuşadası ilçesinde iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Lozan meydanı üzerinde 01: 00 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda bir kişi yaralandı İhbar üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs, ambulansla Kuşadası Hastanesine kaldırıldı.olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Kuşadası'nda iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
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