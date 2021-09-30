Kuşadası'nda "Hoş geldin bebek" kampanyası sürüyor

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi tarafından yaşama geçirilen "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 215 bebek ziyaret edildi. Ziyaretlerde ailelere Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in tebrikleri ve iyi dilekleri iletilerek özel olarak hazırlanan bebek çantaları hediye edildi.

Kuşadası Belediyesi tarafından yeni çocuk sahibi olan ailelerin sevincine ortak olmak amacıyla yaşama geçirilen "Hoş Geldin Bebek" ziyaretleri devam ediyor. 2020 yılında yeni çocuk sahibi olan 208 aileyi ziyaret eden Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli, 2021 yılının ilk 9 ayında 215 bebeğe hoş geldin dedi. Başkan Ömer Günel adına tebrik edilen ailelere içerisinde battaniye, bebek şampuanı ve bezi, termometre, tırnak makası, biberon, emzik ve yeni doğan takımının bulunduğu özel olarak hazırlanmış çantalar hediye edildi.

Sosyal belediyecilik anlayışından asla taviz vermediklerini belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Kuşadası Belediyesi olarak doğumdan ölüme kadar her vatandaşımızın yanında olmaya çalışıyoruz. 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında kentimizde dünyaya gözlerini açan bebeklerin ailelerini ziyaret ediyoruz. Kentimizde doğan her bebek bizler için çok kıymetli. Onlar güzel bir kentte büyüsünler diye hizmet üretmek için çalışmayı sürdürüyoruz" dedi. - AYDIN