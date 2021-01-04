Kuşadası'nda hırsızlık şüphelisi tutuklandı
04.01.2021 18:15 | Son Güncelleme: 04.01.2021 18:18
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet ve otomobil hırsızlığı yaptığı tespit edilen kişi tutuklandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet ve otomobil hırsızlığı yaptığı tespit edilen kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 5 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen M.T'nin adresini tespit etti.
Adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T, tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun