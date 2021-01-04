Kuşadası'nda hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Kuşadası'nda hırsızlık şüphelisi tutuklandı

04.01.2021 18:15 | Son Güncelleme: 04.01.2021 18:18
Kuşadası'nda hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet ve otomobil hırsızlığı yaptığı tespit edilen kişi tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet ve otomobil hırsızlığı yaptığı tespit edilen kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 5 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen M.T'nin adresini tespit etti.

Adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T, tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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