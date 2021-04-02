Kuşadası'nda hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuşadası'nda hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel
Kuşadası'nda hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hırsızlık yaptıkları belirtilen 3 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hırsızlık yaptıkları belirtilen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde meydana gelen ev ve arabadan hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, soruşturma kapsamında A.B, B.Ç. ve B.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden A.B. hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderilen A.B. ve B.Ç. tutuklandı, B.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Erkan Kandemir Binali Yıldırım Ali İhsan Yavuz
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Bahar Candan Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ersun Yanal Burak Yılmaz Abdullah Avcı İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Alanya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kuşadası'nda hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 17:14:32. #1.16#
title