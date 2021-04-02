Kuşadası'nda hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hırsızlık yaptıkları belirtilen 3 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hırsızlık yaptıkları belirtilen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde meydana gelen ev ve arabadan hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, soruşturma kapsamında A.B, B.Ç. ve B.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden A.B. hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderilen A.B. ve B.Ç. tutuklandı, B.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun