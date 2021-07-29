KUŞADASI'NDA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 12 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, farklı tarihlerde 5 motosiklet ile 1 elektrikli bisiklet çalan, 6 otomobil, 2 ev ve 1 de iş yerinden hırsızlık yapan 12 kişi güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, farklı tarihlerde 5 motosiklet ile 1 elektrikli bisiklet çalan, 6 otomobil, 2 ev ve 1 de iş yerinden hırsızlık yapan 12 kişi güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kuşadası'nda, son 15 gün içerisinde ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde çok sayıda hırsızlık olayının yaşanması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Hırsızların yakalanması için Asayiş Büro Amirliği bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu. Oluşturulan özel ekip, hırsızlıkların yaşandığı söz konusu adreslerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekiplerin incelemesinin ardından 12 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Ekiplerce, N.K., A.E., B.Y., U.D., H.B., Ö.İ., İ.D., M.O., R.Ö., İ.A., H.B. ve A.C.B. saklandıkları evde yakalandı. Emniyetteki çalışmada H.B.'nin 2 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı