Kuşadası'nda hırsızlık şüphelilerine operasyon: 2 tutuklama
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Kuşadası'nda hırsızlık şüphelilerine operasyon: 2 tutuklama

Kuşadası'nda hırsızlık şüphelilerine operasyon: 2 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Yavansu Mahallesi'nde hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Yavansu Mahallesi'nde hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken 1'i hakkında ise suç eşyası satın almaktan adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda geçtiğimiz gün Yavansu Mahallesi'nde bir ikamette hırsızlık olayı meydana geldi. Hırsızlık şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı adresteki mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Olay yerinde yapılan teknik çalışmalar ve görüntü kayıtlarını inceleyen ekipler 2 şüphelinin kimlik ve adreslerini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dün şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda, İ.K. ve M.T. saklandıkları evde yakalanıp, gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan araştırmalar sonucunda çalınan eşyaların T.B. isimli bir şahısın Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bulunan evine götürdüğünü tespit etti. Ekipler bunun üzerine düzenledikleri operasyonla T.B. isimli şahısın evinde yapılan aramada Yavansu Mahallesi'nde çalınan 3 ve farklı hırsızlık olayları sonucunda çalınan 4 adet olmak üzere toplam 7 adet televizyon ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken T.B. isimli şahsa suç eşyası satın almaktan adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliye sevk edilen şüphelilerden İ.K. ve M.T. tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN

Kuşadası'nda hırsızlık şüphelilerine operasyon: 2 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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