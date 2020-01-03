Kuşadası'nda herkes taşın altına elini koyacak

03.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:13

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Tunç Tuncer ve Yürütme Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıda Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Kent Konseyi'nin ortaklaşa yürütecekleri projeler görüşüldü.



Kuşadası Kent Konseyi yönetim ofisinde gerçekleşen toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçenin gelişimine fayda sağlayacak her türlü projeyi destekleyeceklerini belirterek, "Kent Konseyleri, sosyal demokrat yönetimlerin iş ortaklarıdır. Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Kent Konseyi'nin ortaklaşa çok güzel işlere imza atacaklarına inanıyorum. Kuşadası Kent Konseyi çatısı altında çok önemli meclisler ve çalışma gurupları oluşturuldu. Bu meclisler ve çalışma gruplarının yürüttükleri projeleri yakından takip ediyorum. Ancak herkes elini taşın altına koyarca bu şehir güzelleşir. Biz bu güç birliğini sağlayıp, kentimizi güzelleştireceğiz" dedi.



Kuşadası Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalardan da söz eden Belediye Başkanı Ömer Günel, "Faaliyete soktuğumuz Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı vatandaşlardan olumlu tepkiler alıyor. Bu durumdan hem üretici hem de tüketici memnun. Bu tür satış alanlarını yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Kapalı pazaryeriyle de ilgili düzenleme çalışmalarımız olacak. Pazartesi günü itibariyle seyyar satıcılarla ilgili ciddi düzenlemeler yapacağız. Seyyar satıcıların yüzde seksenine yakını kalkıyor. Geri kalanlar ise belli bir düzene girecek. Kadın danışma merkezi ile kreş projelerimizi en yakın zamanda hayata geçirmeyi planlıyoruz. Biz göreve geldiğimizde yürütebileceğimiz Kuşadası'nın yararına tek bir proje yoktu. Biz geldiğimiz günden bu güne kadar kentimizin güzelleşmesi için çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Bizimle birlikte Kuşadası'nın havası değişecek. Kuşadası Kent Konseyi ile ortak akıl oluşturmak istiyoruz. Umarım bunu başarırız" dedi.



Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Tunç Tuncer ise Kuşadası Belediyesi ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirterek "Sizin gibi ufku açık bir belediye başkanımızın olması bizler için büyük bir şans. Kentimizin gelişimi için çok çaba sarf ediyorsunuz. Kuşadası Kent Konseyi olarak tüm meclislerimiz ve çalışma gruplarımızla yanınızdayız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA