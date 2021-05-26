Kuşadası'nda 'Halk Adamarket' ilgi görüyor
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Kuşadası'nda 'Halk Adamarket' ilgi görüyor

Kuşadası'nda 'Halk Adamarket' ilgi görüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kuşadası Belediyesi'nin yerel tarımsal üretimi geliştirmek amacıyla yaşama geçirdiği Adabahçe projesinde, yerli tohumlarla yetiştirilen ürünlerin halka aracısız ulaşmasını sağlayan "AdaMarket Ekspres" aracının ardından Halk AdaMarket satış mağazası da hizmete girdi.

Kuşadası Belediyesi'nin yerel tarımsal üretimi geliştirmek amacıyla yaşama geçirdiği Adabahçe projesinde, yerli tohumlarla yetiştirilen ürünlerin halka aracısız ulaşmasını sağlayan "AdaMarket Ekspres" aracının ardından Halk AdaMarket satış mağazası da hizmete girdi. Kuşadalıların yoğun ilgi gösterdiği mağazada sebze ve meyvenin yanı sıra ambalajlı organik ürünler de satışa sunuluyor.

Kuşadası Belediyesi, Adabahçe'de ürettiği ürünlerin halkın sofrasına aracısız ve daha ucuz bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla AdaMarket Ekspres aracının ardından Halk AdaMarket satış mağazasını da açtı. "Toprağa Sarıl, Üretime Katıl" sloganıyla Adabahçe'de ata tohumları ile boy veren tarımsal ürünler ile ilçenin farklı mahallelerindeki evlerde kadınların hünerli ellerinden çıkan tarhana, erişte, zeytinyağı ve reçel gibi temel gıda maddeleri Halk AdaMarket satış ofisinin raflarındaki yerini aldı. Camikebir Mahallesi Emek Sokak üzerinde bulunan satış mağazası, pazar günleri hariç 10: 00-18: 00 saatleri arasında hizmet veriyor. Kuşadalıların yoğun ilgi gösterdiği mağazada ayrıca Türkiye'nin çeşitli kentlerinden getirilen bakliyat, baharat, kuru meyve gibi ürünler de yer alıyor.

"Mağazayı çok beğendim""

Halk AdaMarket satış mağazasını çok beğendiğini belirten Ceren Demirok, "Öncelikle Kuşadası'na hayırlı olmasını diliyorum. İlçemizin merkezi bir yerinde organik ürünlerin de satıldığı böyle bir mağazanın açılması bizi çok memnun etti. Mağazayı çok beğendim. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Artık daha kolay"

Kuşadası'nda sağlıklı ve ucuz gıdaya ulaşmanın Halk AdaMarket satış mağazası ile artık daha da kolaylaştığını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Pandemide AdaMarket Ekspres aracımız kentimizin farklı mahallelerini dolaşarak çok önemli bir hizmeti hemşehrilerimizin evlerine kadar götürdü. Şimdi de satış mağazamız ile bu hizmeti sabit bir noktaya taşımış olduk. İlerleyen günlerde ürün çeşitliliğini giderek artıracağız" dedi. - AYDIN

Kuşadası'nda 'Halk Adamarket' ilgi görüyor
Kuşadası'nda 'Halk Adamarket' ilgi görüyor
Kuşadası'nda 'Halk Adamarket' ilgi görüyor
Kuşadası'nda 'Halk Adamarket' ilgi görüyor
Kuşadası'nda 'Halk Adamarket' ilgi görüyor
Kuşadası'nda 'Halk Adamarket' ilgi görüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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