Kuşadası'nda hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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Kuşadası'nda hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

02.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:42
Kuşadası'nda hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

'ın ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Amirliği ekipleri, Dağ Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Kimlik sorgusu yapan ekipler, N.S olduğu belirlenen şüpheli hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan N.S, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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