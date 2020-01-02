Kuşadası'nda hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Dağ Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Kimlik sorgusu yapan ekipler, N.S olduğu belirlenen şüpheli hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan N.S, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.