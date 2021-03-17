Kuşadası'nda haber alınamayan döviz bürosu çalışanı için arama çalışması başlatıldı
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Kuşadası'nda haber alınamayan döviz bürosu çalışanı için arama çalışması başlatıldı

17.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:24
Kuşadası'nda haber alınamayan döviz bürosu çalışanı için arama çalışması başlatıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan döviz bürosu çalışanı için kayıp başvurusunda bulunuldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan döviz bürosu çalışanı için kayıp başvurusunda bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, evli ve 1 çocuk babası Berk Ergier'den dünden beri haber alamayan yakınları, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler, Ergier'in bulunması için çalışma başlattı.

Ergier'in eşi Gizem Ergier de sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla, eşinin bulunması için herkesten yardım istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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