Kuşadası'nda güneşli havayı görenler kısıtlama öncesi sahillere koştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kuşadası'nda güneşli havayı görenler kısıtlama öncesi sahillere koştu

05.02.2021 14:22 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:27
Kuşadası'nda güneşli havayı görenler kısıtlama öncesi sahillere koştu

AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda, hafta sonu yurt genelinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahillere akın etti.

AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda, hafta sonu yurt genelinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahillere akın etti. Bazı kişilerin ise maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.

Hafta boyunca etkili olan yağış, Kuşadası'nda yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü ilçede, güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, sahil ve parklara akın etti. Koronavirüs önlemleri kapsamında, hafta sonu yurt genelinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, sahil ve parkları dolduranlar, güzel havanın keyfini çıkardı. Turistler denizde yüzmeyi tercih ederken, birçok kişi de sahilde hayvanlarını gezdirdi. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede sıcak ve güneşli havanın, hafta sonu da devam edeceğini bildirdi.

'HAFTA SONU HAZIRLIĞIMIZI YAPTIK'

Emekli olduktan sonra Kuşadası'nda yaşamaya başlayan Mustafa Alageyik (63), "Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var. Güneşli ve güzel havayı torunumla değerlendirmek istedik. Deniz kenarı ile parkta gezdik. Hafta boyunca etkili olan sağanak ve soğuk hava sokağa çıkma kısıtlamasıyla birleşince eve kapanmak zorunda kalmıştık. Bugün az da olsa stresimizi attık" diye konuştu.

Kuşadası'nda güneşli havayı görenler kısıtlama öncesi sahillere koştu
Kuşadası'nda güneşli havayı görenler kısıtlama öncesi sahillere koştu
Kuşadası'nda güneşli havayı görenler kısıtlama öncesi sahillere koştu
Kuşadası'nda güneşli havayı görenler kısıtlama öncesi sahillere koştu
Kuşadası'nda güneşli havayı görenler kısıtlama öncesi sahillere koştu
Kuşadası'nda güneşli havayı görenler kısıtlama öncesi sahillere koştu
Kuşadası'nda güneşli havayı görenler kısıtlama öncesi sahillere koştu
Kuşadası'nda güneşli havayı görenler kısıtlama öncesi sahillere koştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Muharrem İnce Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Guy Ritchie Hüner Coşkuner Neslihan Atagül
Spor Erol Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuşadası'nda güneşli havayı görenler kısıtlama öncesi sahillere koştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 14:33:27. #1.15#
title