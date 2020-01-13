Kuşadası'nda gün batımı güzelliği

13.01.2020 08:05 | Son Güncelleme: 13.01.2020 08:05

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinin sahilinde, gün batımında gökyüzü kırmızının ve mavinin her tonuna büründü. Ortaya çıkan görüntü, görenleri hayran bıraktı.

Kuşadası sahilinde, güneşin batışı sırasında seyirlik görüntüler oluştu. Sahil Bulvarı'nda güneşin ufuk çizgisinde kayboluşunda gökyüzünün kızıl ve maviye bürünmesi, görenleri hayran bıraktı. Güneşin Güvercinada Kalesi'nin arkasından batmasıyla birlikte gökyüzündeki bulutlar kırmızı renge dönüşürken, güneşten yansıyan ışıklar sahilde görsel bir şölen oluşturdu.İzmir'den Kuşadası'na ailesiyle birlikte hafta sonunu geçirmek için gelen evli ve 1 çocuk babası Mehmet Eser, "Kuşadası çok güzel bir tatil yeri. Herkes soluğu gün batımını izleyebilmek için sahilde alıyor. Biz de merak edip bu harika doğa olayını izlemeye geldik. Gerçekten görülmeye değer bir manzara var" diye konuştu.

Kaynak: DHA