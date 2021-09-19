Kuşadası'nda gün batımı
AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Kuşadası'ndaki sahilden görüntü Gün batımı AYDIN - Gün batımının en güzel izlendiği kentlerden Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gün batımı kartpostallık görüntü oluşturdu.
Kuşadası'ndaki sahilden görüntü
Gün batımı AYDIN - Gün batımının en güzel izlendiği kentlerden Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gün batımı kartpostallık görüntü oluşturdu. Güneşin batışını, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Güvercinada Kalesi ve El Heykeli'yle birlikte çekmek isteyen vatandaşlar, sahilde yoğunluk oluşturdu.