Kuşadası'nda gün batımı
Kuşadası sahilinde gün batımı keyfi Gün batımının izlenmesi Fotoğraf çektiren yerli yabancı turistler AYDIN - Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gün batımı güzel görüntü oluşturdu.
Kuşadası sahilinde gün batımı keyfi
Gün batımının izlenmesi
Fotoğraf çektiren yerli yabancı turistler AYDIN - Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gün batımı güzel görüntü oluşturdu. İlçede tatil yapan yerli ve yabancı turistler, eşsiz manzarada fotoğraf çekildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun