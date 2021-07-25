Kuşadası'nda gün batımı
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Kuşadası'nda gün batımı

Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Kuşadası sahilinde gün batımı keyfi Gün batımının izlenmesi Fotoğraf çektiren yerli yabancı turistler AYDIN - Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gün batımı güzel görüntü oluşturdu.

Kuşadası sahilinde gün batımı keyfi

Gün batımının izlenmesi

Fotoğraf çektiren yerli yabancı turistler AYDIN - Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gün batımı güzel görüntü oluşturdu. İlçede tatil yapan yerli ve yabancı turistler, eşsiz manzarada fotoğraf çekildi.

Kuşadası'nda gün batımı
Kuşadası'nda gün batımı
Kuşadası'nda gün batımı
Kuşadası'nda gün batımı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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