Kuşadası'nda gönüllü öğrenciler, miniklerin hayallerine ortak oldu - Haberler
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Kuşadası'nda gönüllü öğrenciler, miniklerin hayallerine ortak oldu

Kuşadası'nda gönüllü öğrenciler, miniklerin hayallerine ortak oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gönüllü öğrenciler, "Hayaller Gerçek Olsun" projesi kapsamında minik öğrencilere yüzlerce hediye dağıttı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gönüllü öğrenciler, "Hayaller Gerçek Olsun" projesi kapsamında minik öğrencilere yüzlerce hediye dağıttı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Hayaller Gerçek Olsun" projesi kapsamında gönüllü öğrenciler minik öğrencilerin hayallerine ortak olmaya devam ediyor. Kuşadası Öğrenci Yurdu'nda kalan gönüllü öğrenciler proje kapsamında anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine öğretici materyallerin bulunduğu hediyelerin dağıtımını gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, açıklamasında "Miniklerin hayalleri, bizim hayallerimiz. Kuşadası Öğrenci Yurdu'nda kalan gönüllü öğrencilerimiz, "Hayaller Gerçek Olsun" projesi kapsamında anaokulu, ilkokul ve ortaokul olmak üzere yüzlerce öğrenciye, öğretici materyallerin de bulunduğu birçok hediye dağıttı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kuşadası'nda gönüllü öğrenciler, miniklerin hayallerine ortak oldu

Kuşadası'nda gönüllü öğrenciler, miniklerin hayallerine ortak oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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