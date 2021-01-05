Kuşadası'nda gök gürültülü sağanak
05.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:20
Havadaki gök gürültüsü Sağanağın ardından oluşan su baskını Bir otomobilin çöken istinat duvarının altında kalması AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gece yarısı etkili olan gök gürültülü sağanak, ilçede bir çok noktada hasar ve su baskınına neden oldu.
Havadaki gök gürültüsü
Sağanağın ardından oluşan su baskını
Bir otomobilin çöken istinat duvarının altında kalması AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gece yarısı etkili olan gök gürültülü sağanak, ilçede bir çok noktada hasar ve su baskınına neden oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun