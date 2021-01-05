Kuşadası'nda gök gürültülü sağanak

Havadaki gök gürültüsü Sağanağın ardından oluşan su baskını Bir otomobilin çöken istinat duvarının altında kalması AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gece yarısı etkili olan gök gürültülü sağanak, ilçede bir çok noktada hasar ve su baskınına neden oldu.