Kuşadası'nda gök gürültülü sağanak
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Kuşadası'nda gök gürültülü sağanak

05.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:20

Havadaki gök gürültüsü Sağanağın ardından oluşan su baskını Bir otomobilin çöken istinat duvarının altında kalması AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gece yarısı etkili olan gök gürültülü sağanak, ilçede bir çok noktada hasar ve su baskınına neden oldu.

Havadaki gök gürültüsü

Sağanağın ardından oluşan su baskını

Bir otomobilin çöken istinat duvarının altında kalması AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gece yarısı etkili olan gök gürültülü sağanak, ilçede bir çok noktada hasar ve su baskınına neden oldu.

Kuşadası'nda gök gürültülü sağanak
Kuşadası'nda gök gürültülü sağanak
Kuşadası'nda gök gürültülü sağanak
Kuşadası'nda gök gürültülü sağanak

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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