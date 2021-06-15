Kuşadası'nda gıda sektörü çalışanları aşılanmaya başladı

Kuşadası'nda gıda sektörü çalışanları aşılanmaya başladı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde devam eden aşılama çalışmaları kapsamında gıda sektörü çalışanları da ilgi gösteriyor.

Kuşadası'nda gıda sektörü çalışanları aşılanmaya başladı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde devam eden aşılama çalışmaları kapsamında gıda sektörü çalışanları da ilgi gösteriyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta, restoran,avukat,kurye, berber gibi meslek çalışanlarının korona virüs aşılamalarının başlandığını bildirmesinin ardından Kuşadası'nda gıda sektörü çalışanlarının da aşılama çalışmaları başladı. Gıda sektörü çalışanları sağlık kuruluşlarına giderek aşı olduklarını, kararın biraz geç alınmasına rağmen yine de memnun olduklarını ifade ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen