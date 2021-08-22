Kuşadası'nda geceyi yarış drone'ları aydınlattı
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Kuşadası'nda geceyi yarış drone'ları aydınlattı

İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Haberler | Güncel

Kuşadası'nda geceyi yarış drone'ları aydınlattı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Teknik Drone Ligi yarışları sona erdi.

Kuşadası'nda geceyi yarış drone'ları aydınlattı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Teknik Drone Ligi yarışları sona erdi. Kuşadası Belediyesi'nin verdiği destekle gerçekleştirilen etkinlikte led ışıklarla süslenen yarış drone'ları Kuşadası'nın eşsiz manzarası eşliğinde geceyi aydınlattı.

Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası'nda, Tech Drone League tarafından bu yıl ilk kez Teknik Drone Ligi yarışları düzenlendi. Kuşadası Belediyesi'nin verdiği destekle İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik gün boyu sürdü. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen lisanslı 12 drone pilotu, Kuşadalılara muhteşem bir görsel şov sundu. Kırmızı, mavi ve yeşil led ışıklarla donatılan yarış drone'ları El Heykeli önünde kurulan pistte havalanarak Kuşadası'nın eşsiz manzarası eşliğinde geceyi aydınlattı. Kuşadalıların yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda çocuklar ve gençler ahşap atölyeleri, üç boyutlu oyunlar, yazıcılar ve kalemler gibi aktiviteler sayesinde farklı teknolojik içerikli uygulamalar ile tanışma fırsatı elde etti. Yarışları, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel de izledi. Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, pilotlar için özel olarak tasarlanan gözlüklerden takarak drone kullandı.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, "Öncelikle sizlere Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'in sevgi ve selamlarını getirdim. Başkanımız gençlerin teknolojiyle tanışmasına ve kendilerini geliştirmesine çok önem veriyor. Bu etkinliği düzenlememize vesile olan Tech Drone League ve Drone Sporları Derneği yöneticilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kuşadası'nda geceyi yarış drone'ları aydınlattı
Kuşadası'nda geceyi yarış drone'ları aydınlattı
Kuşadası'nda geceyi yarış drone'ları aydınlattı
Kuşadası'nda geceyi yarış drone'ları aydınlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen

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