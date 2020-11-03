Kuşadası'nda geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara destek sürüyor
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Kuşadası'nda geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara destek sürüyor

03.11.2020 12:20 | Son Güncelleme: 03.11.2020 12:24
Kuşadası'nda geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara destek sürüyor

Ege Denizi'nde depremin ardından artçı sarsıntıların devam ettiği Kuşadası'nda Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi, geceleri dışarıda geçiren vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ege Denizi'nde depremin ardından artçı sarsıntıların devam ettiği Kuşadası'nda Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi, geceleri dışarıda geçiren vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara sıcak yemek dağıtımında bulunurken Kuşadası Belediyesi ise ilk günden itibaren sıcak çorba ve kumanya dağıtımı gerçekleştiriyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi arasındaki iş birliği ve uyum, zor günde de kendisini gösteriyor. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren harekete geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi, kurdukları Kriz Masası aracılığıyla Kuşadalıların yanında olmayı sürdürüyor.

"Sıcak yemek ve çorba ikramı"

Depremde evleri hasar gördüğü veya sürmekte olan artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine girmek istemediği için geceyi dışarıda geçiren vatandaşların mağdur olmaması için çalışan Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi ekipleri gerekli tüm tedbirleri alıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İkiçeşmelik Parkı başta olmak üzere vatandaşların toplanma alanlarında sıcak yemek dağıtımını sürdürürken Kuşadası Belediyesi ise kentin 4 farklı noktasında ikram araçları aracılığıyla sıcak çorba ve kumanya dağıtımı yapıyor.

Battaniyeden yatağa, ekmekten suya kadar vatandaşların tüm ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz çalışan Kriz Masası'na bağlı ekipler, korona virüs tedbirlerini de elden bırakmıyor. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların geceyi geçirdiği parkları, sokakları ve Özer Türk Stadyumu'nda AFAD tarafından kurulan çadırları düzenli olarak dezenfekte ederken Güvercin Masa ekipleri ise maske dağıtıyor.

Başkan Günel, " Vatandaşlarımızın yanındayız "

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin ilgili tüm birimlerinin depremin yaşandığı ilk andan itibaren vatandaşların yanında olduğunu belirterek "İçinden geçtiğimiz bu zor süreci birlik ve beraberliğimizi koruyarak, uyumlu ve koordineli bir çalışma ile atlatacağız. Aydın Büyükşehir Belediyemizin değerli katkıları ile hiçbir vatandaşımızı aç, açıkta ve yalnız bırakmayacağız. Bu süreçte Kuşadası'ndan desteğini esirgemeyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Her türlü ihtiyaçlarında yanlarındayız" dedi. - AYDIN

Kuşadası'nda geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara destek sürüyor
Kuşadası'nda geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara destek sürüyor
Kuşadası'nda geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara destek sürüyor
Kuşadası'nda geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara destek sürüyor
Kuşadası'nda geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara destek sürüyor
Kuşadası'nda geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara destek sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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