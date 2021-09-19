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Kuşadası'nda Gaziler Günü kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kuşadası'nda Gaziler Günü kutlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1921 yılında Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal' rütbesiyle 'Gazilik' unvanının verilişinin yıldönümü olan '19 Eylül Gaziler Günü', Kuşadası'nda düzenlenen bir törenle kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) tarafından 1921 yılında Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal' rütbesiyle 'Gazilik' unvanının verilişinin yıldönümü olan ' 19 Eylül Gaziler Günü', Kuşadası'nda düzenlenen bir törenle kutlandı.

Atatürk Meydanı'nda saat 10.30'da başlayan törene; Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Volkan Alkış, Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mehmet Yiğit, idari ve mülki amirler ile diğer protokol üyeleri katıldı. Sosyal mesafe kuralı gözetilerek düzenlenen törende şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Tören, halk oyunu gösterileri ve günün anlamı ve önemini belirten şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

Törenin ardından Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkan Vekili Volkan Alkış ile diğer protokol üyeleri, Kuşadası Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü'nün Gaziler Günü nedeniyle hazırladıkları lokma ikramına katıldı. - AYDIN

Kuşadası'nda Gaziler Günü kutlandı

Kuşadası'nda Gaziler Günü kutlandı

Kuşadası'nda Gaziler Günü kutlandı

Kuşadası'nda Gaziler Günü kutlandı

Kuşadası'nda Gaziler Günü kutlandı

Kuşadası'nda Gaziler Günü kutlandı

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Haber: Kuşadası'nda Gaziler Günü kutlandı - Haberler
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