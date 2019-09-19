Kuşadası'nda Gaziler Günü kutlaması

19.09.2019 16:43

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1921 yılında Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşal rütbesiyle Gazi unvanının verilişinin yıldönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü, Kuşadası'nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Atatürk Meydanı'nda saat 10.30'da başlayan törene Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Hüseyin Güneş, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy ile diğer protokol üyeleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.



Törende konuşan Güzelçamlı Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Aykut Kuş, "Türkiye'nin varoluşu, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü korumak için canından ve kanından olan tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyor, mevcudiyetleriyle Cumhuriyet'in temel taşlarını oluşturdukları için teşekkür ediyorum. Şehit ve gaziler toplumun ortak değerleridir. Atatürk'ün dediği gibi, Türk tarihine altın sayfalarla yazılmış olan şehit ve gazilerimizi yüceltmek hepimizin görevidir" dedi.



Gaziler Günü programı öğrenciler tarafından okunan kahramanlık şiirleri ile KUFAD ekibi ve Çınar Köyü 7'den 77'ye Zeybek Ekibi tarafından sergilenen halk oyunları ile son buldu. Törenin ardından, şehit aileleri ve gaziler için Kuşadası Belediyesi Gazibeğendi tesislerinde bir öğle yemeği düzenlendi. Yemeğe, Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Hüseyin Güneş, Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ve Remzi Çengel, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy ile diğer protokol üyeleri katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA