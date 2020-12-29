Kuşadası'nda gasp ve hırsızlıktan aranan şüpheli yakalandı
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Kuşadası'nda gasp ve hırsızlıktan aranan şüpheli yakalandı

29.12.2020 18:27 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:30
Kuşadası'nda gasp ve hırsızlıktan aranan şüpheli yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gasp ve hırsızlıktan aranan şüpheli, yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gasp ve hırsızlıktan aranan şüpheli, yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Camiatik Mahallesinde durumundan şüphelendikleri kişinin GBT sorgulamasını yaptı.

Gasp ve hırsızlık suçlarından hakkında 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen K.T, gözaltına alınarak sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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