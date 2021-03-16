Kuşadası'nda fırtına etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kuşadası'nda fırtına etkili oldu

16.03.2021 20:06 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:13
Kuşadası'nda fırtına etkili oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde hafif yağmurla birlikte etkisini gösteren fırtına, Kuşadası'nda etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle Kuşadası sahilde vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Ege Bölgesi için yaptığı uyarının ardından fırtına etkisini gösterdi. Fırtınaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar kendilerini sağanaktan korumak için otobüs duraklarına sığındı. - AYDIN

Kuşadası'nda fırtına etkili oldu
Kuşadası'nda fırtına etkili oldu
Kuşadası'nda fırtına etkili oldu
Kuşadası'nda fırtına etkili oldu
Kuşadası'nda fırtına etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ömer Çelik Pervin Buldan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Çakır Ferhan Şensoy Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Caner Erkin Cüneyt Çakır Mesut Bakkal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuşadası'nda fırtına etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 20:17:26. #1.15#
title