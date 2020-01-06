Kuşadası'nda fırtına

06.01.2020 22:30 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:35

Kuşadası yeni haftaya yağmur ve fırtına ile başladı. Balıkçı tekneleri, şiddetli rüzgar sebebiyle barınaktan ayrılmıyor.



Kuşadası'nda gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur ve fırtına öğlen saatlerinde de devam etti. Fırtına nedeniyle balıkçı barınağındaki tekneler dışarı çıkamadı. Sert esen rüzgar nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı. Meteoroloji yetkilileri, yarın etkili sağanak yağış beklendiğini ve hafta sonu da etkili olacağının tahmin edildiğini açıkladı. - AYDIN

Kaynak: İHA