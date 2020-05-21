Kuşadası'nda facia ucuz atlatıldı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında facia ucuz atlatıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında facia ucuz atlatıldı. Kaza sonucu askıda kalan otomobilin mağazaya ulaşmadan durması teselli kaynağı oldu.

Kaza Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken otogara girmek isteyen otomobil ile belediye otobüsü birbirine sürttü. Meydana gelen kazada özel otomobil yoldan çıkarak yan ol ile ana yol arasındaki duvarda askıda kaldı. Kazada otomobilin mağazaların olduğu yere ulaşmadan durması olası bir faciayı önledi. - AYDIN

Kaynak: İHA