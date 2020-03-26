Kuşadası'nda evlerine kapanan vatandaşlara bandolu moral desteği
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Kuşadası'nda evlerine kapanan vatandaşlara bandolu moral desteği - Haber
Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Kuşadası

Kuşadası'nda evlerine kapanan vatandaşlara bandolu moral desteği

Kuşadası'nda evlerine kapanan vatandaşlara bandolu moral desteği Kuşadası Belediyesi Korona virüs salgını nedeniyle evlerine kapanan vatandaşların moralini yerine getirmek için bir ilki gerçekleştirdi.

26.03.2020 22:52 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:55
Kuşadası'nda evlerine kapanan vatandaşlara bandolu moral desteği

Kuşadası'nda evlerine kapanan vatandaşlara bandolu moral desteği

AYDIN - Kuşadası Belediyesi Korona virüs salgını nedeniyle evlerine kapanan vatandaşların moralini yerine getirmek için bir ilki gerçekleştirdi.

Temelleri 1920'li yıllarda atılan belediye bandosu, Belediye Başkanı Ömer Günel'in isteğiyle mahalleleri tek tek dolaşıp konser verdi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisi altına alan Korona virüsün Türkiye'de görülmesi üzerine birçok kurum ve kuruluş "Evde Kal" çağrısında bulundu. Salgın hastalıktan korunmak isteyen vatandaşlar yapılan çağrılara uyarak evlerine kapandı. Kuşadası Belediyesi ise evlerinden dışarı çıkmayanlara moral vermek için bir ilkin altına imza attı. Temelleri 1920'li yıllardaki İtalyan işgali sırasında atılan belediye bandosu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in isteğiyle mahalleleri tek tek dolaşarak vatandaşların moralini bir nebze de olsa yükseltmek için konser verdi. Bazı mahallelerde balkonlara çıkan vatandaşlar, bandonun çaldığı marşlara alkışlarla eşlik etti.

Korona virüs ile mücadeleyi aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın çoğu hastalıktan korunmak için evlerine kapanmış durumda. Böylesine güç bir ortamda hepimizin morale ihtiyacı var. İlerleyen günlerde etkinliğimiz farklı mahallelerde devam edecek" dedi.

Kuşadası'nda evlerine kapanan vatandaşlara bandolu moral desteği

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Kuşadası'nda evlerine kapanan vatandaşlara bandolu moral desteği

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi Haber
102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi
Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor Haber
Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor
Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası olay sözler: Bana inandırıcı gelmiyor Haber
Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası olay sözler: Bana inandırıcı gelmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti
Koronaya meydan okuyor! Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor Haber
Koronaya meydan okuyor! Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor
Türkiye, koronavirüs vaka sayısında bir günde 6 sıra birden yükseldi Haber
Türkiye, koronavirüs vaka sayısında bir günde 6 sıra birden yükseldi
Dünyaca ünlü Türk doktor, koronavirüsten korunmak için 8 tavsiye verdi
Dünyaca ünlü Türk doktor, koronavirüsten korunmak için 8 tavsiye verdi
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı
Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü
Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü
Ryan Babel'in paylaşımı, sosyal medyada tepkilere neden oldu
Ryan Babel'in paylaşımı, sosyal medyada tepkilere neden oldu
'Biz de yardıma hazırız' diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
"Biz de yardıma hazırız" diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini kendi sitesinden paylaşacak
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini kendi sitesinden paylaşacak
Haber spikeri olmak isteyen küçük kız, amatör haber videolarında 'Evde Kal' çağrısı yaptı
Haber spikeri olmak isteyen küçük kız, amatör haber videolarında 'Evde Kal' çağrısı yaptı
Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı
Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı
Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu
Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu
Patenli gençler, seyir halindeki araca tutunarak yolcuya adres sordu
Patenli gençler, seyir halindeki araca tutunarak yolcuya adres sordu
Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı
Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz
Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu
Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu
Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı
Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı
Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir
Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir
Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar
Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar
İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet
İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet
İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı
İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Engin Özkoç Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla James Bond Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Ali Koç Servet Yazıcı Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Kadın İtalya Açıklama
Şu an buradasınız: Kuşadası'nda evlerine kapanan vatandaşlara bandolu moral desteği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 00:18:32. #1.14#
title