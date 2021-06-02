Kuşadası'nda evcil hayvan satışı yasaklandı
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Kuşadası'nda evcil hayvan satışı yasaklandı

Kuşadası'nda evcil hayvan satışı yasaklandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde akvaryum ve kafesteki kanatlı hayvanlar hariç, evcil hayvan satışının yasaklandığı bildirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde akvaryum ve kafesteki kanatlı hayvanlar hariç, evcil hayvan satışının yasaklandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclisinin haziran ayı olağan toplantısında alınan kararla ilçede bulunan petshoplarda, akvaryum ve kafesteki kanatlı hayvanlar hariç diğer hayvanların satışına yasak getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana can dostlarımızın yaşam haklarını sonuna kadar savunduk. Bizlere emanet edilmiş canlar olan sevimli dostlarımızın sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşaması için elimizden geleni yaparak pek çok örnek uygulamayı yaşama geçirdik. Evcil hayvan ticareti kabul edilemez bir hak ihlalidir. Bu nedenle meclis kararıyla kentimizde evcil hayvan ticaretini yasakladık. Evini ve yaşamını bir hayvanla paylaşmak isteyen tüm hemşehrilerimizi satın almak yerine sahiplenmeye çağırıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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