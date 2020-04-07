Kuşadası'nda ev yangını
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kuşadası'nda ev yangını - Haber
Kuşadası, İtfaiye, Aydın, 3. Sayfa

Kuşadası'nda ev yangını

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

07.04.2020 22:40 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:40
Kuşadası'nda ev yangını

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında İkiçeşmelik Mahallesi Kırmızıgül sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmandaki evden dumanlar çıktığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Evin salon kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, evin salonu kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Danla, Cemal'in videosunu ifşa etti! İzleyenler kahkahaya boğuldu Haber
Danla, Cemal'in videosunu ifşa etti! İzleyenler kahkahaya boğuldu
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner? Haber
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner?
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi Haber
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu Haber
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi Haber
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız Haber
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı
Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı
4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı
4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı
Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık
Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık
Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor
Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı
Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı
Fatih Terim'in yakın arkadaşı Alessandro Rialti, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Fatih Terim'in yakın arkadaşı Alessandro Rialti, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz
Uzmanlar uyardı: Kullanılıp atılan maske ve eldivenler koronavirüs bulaştırabilir
Uzmanlar uyardı: Kullanılıp atılan maske ve eldivenler koronavirüs bulaştırabilir
Akşener, Avrupa'ya yapılan yardımlar konusunda Erdoğan'a yüklendi: Önce kendi insanına yardım et
Akşener, Avrupa'ya yapılan yardımlar konusunda Erdoğan'a yüklendi: Önce kendi insanına yardım et
Anne babasını rehin alan şahıs, evi ateşe verdi
Anne babasını rehin alan şahıs, evi ateşe verdi
Annesi vefat eden Suzan Kardeş'ten duygusal paylaşım: Hak ettiğin gibi uğurlayamadık
Annesi vefat eden Suzan Kardeş'ten duygusal paylaşım: Hak ettiğin gibi uğurlayamadık
Aracından tüfekle ateş açan cani, bir köpeği öldürüp ikisini yaraladı
Aracından tüfekle ateş açan cani, bir köpeği öldürüp ikisini yaraladı
Yaşlı kadının şüpheli ölümü ile ilgili gerçek, otopsi sonucunda ortaya çıkacak
Yaşlı kadının şüpheli ölümü ile ilgili gerçek, otopsi sonucunda ortaya çıkacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Simge Sağın Acun Ilıcalı Haluk Levent Erkan Petekkaya
Spor Tamer Tuna Rüştü Reçber Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tv Bursa Polis Antalya
Şu an buradasınız: Kuşadası'nda ev yangını - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 23:24:10. #1.14#
title