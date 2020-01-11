Kuşadası'nda ev yangını

11.01.2020 15:55 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:00

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir evde meydana gelen yangın maddi hasara yol açtı.



Edinilen bilgiye göre, Türkmen Türkmen Mahallesi, Marina Sokak Atasoy evlerinde bulunan müstakil bir evin birinci katında yangın çıktı. Evin elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası ev sahipleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirerek evi tahliye etti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, alevler çevre binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşamazken evde maddi hasar meydana geldi.



Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA