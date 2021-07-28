Kuşadası'nda esnaflar atık su ile ilgili yapılan bazı haberlere tepki gösterdi
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Kuşadası'nda esnaflar atık su ile ilgili yapılan bazı haberlere tepki gösterdi

Kuşadası'nda esnaflar atık su ile ilgili yapılan bazı haberlere tepki gösterdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kuşadası'nda Kurban Bayram tatilinin son günlerinde Karaova Mahallesinde meydana gelen kanalizasyon arızası sonrasında yapılan bazı haberlere çevre sakinleri ve esnaflar tepki gösterdi.

Kuşadası'nda Kurban Bayram tatilinin son günlerinde Karaova Mahallesinde meydana gelen kanalizasyon arızası sonrasında yapılan bazı haberlere çevre sakinleri ve esnaflar tepki gösterdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun bölge sakinlerini ziyareti sırasında şikayetlerini dilen getiren esnaf ve vatandaşlar, bazı yayın kuruluşlarının Kuşadası'nı karalama yarışı içinde olduklarını belirterek, "Yer altındaki kanalizasyon borusu patlaması istenmeyen ama olabilecek bir olay. Ancak bu olayı Kuşadası'nda büyük çevre felaketi başlığı ile karantinaya alınmış bir bölgeymiş gibi haber yapmak doğru değil" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Bölgedeki esnaf temsilcisi olarak konuşan Mücit Tuğlu "Yaşanmasını istemediğimiz ama evimizdeki su borusunun patlaması kadar doğal bir kaza yaşandı. Yaşanan arızayı çevre felaketi olarak yansıttılar. Gelip burada insanlarla röportajlar yaptılar ama gerçekleri yayınlamadılar. Yaptıkları haberler sonrası burası boşaldı. Resmen ekmeğimizle oynadılar" iddiasında bulundu. - AYDIN

Kuşadası'nda esnaflar atık su ile ilgili yapılan bazı haberlere tepki gösterdi
Kuşadası'nda esnaflar atık su ile ilgili yapılan bazı haberlere tepki gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kuşadası'nda esnaflar atık su ile ilgili yapılan bazı haberlere tepki gösterdi - Haberler
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