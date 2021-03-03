Kuşadası'nda esnaf kontrollü normalleşme sürecini sevinçle karşıladı
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Kuşadası'nda esnaf kontrollü normalleşme sürecini sevinçle karşıladı

03.03.2021 13:56 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:05
Kuşadası'nda esnaf kontrollü normalleşme sürecini sevinçle karşıladı

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla restoran ve kafeler açıldı.

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla restoran ve kafeler açıldı. Yeni dönem, işletmelerini hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre düzenleyip, müşteri kabul etmeye başlayan esnaf tarafından sevinçle karşılandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yaklaşık 4 ay önce kapanan restoran, kafe ve çay ocakları Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar ile dün kapılarını müşterilerine açtı. İşletmelerde ilk olarak bakım, onarım ve tadilat çalışmaları yapıldı. İşletme sahipleri, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallar doğrultusunda sosyal mesafe ve hijyen kurallarını gözeterek oturma düzenlerini yüzde 50 kapasiteye göre ayarladı. Yeni kademeli normalleşme sürecine geçilmesi, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'ndaki esnafı da mutlu etti.

'KURALLARA UYMAMIZ GEREKLİ'

Kuşadası'nda yaklaşık 15 yıldır çay ocağı işlettiğini belirten Mehmet Kılıçtek, "Pandemi nedeniyle zor günler geçirdik. Dört ay boyunca dükkanlarımızı açamadık. Bu da bizi ekonomik açıdan zorladı. Yeni kademeli normalleşme sürecine geçilmesine çok sevindik. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallara harfiyen uyarak dükkanımızı işleteceğiz" dedi.

'İLK YOĞUN GEÇTİ'

Restoran işletmeciliği yapan Erdal Bozkurt ise müşterilerinin yeniden masalarda oturduğunu gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Normalleşmenin ardından ilk günün çok yoğun geçtiğini ifade eden Bozkurt, "Umarım tekrar eski günlere dönmeyiz. Burada esnaf olarak bizim de üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmemiz lazım" diye konuştu.

'HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK'

İlçenin en işlek yerlerinden Sağlık Caddesi'nde kafe işleten Alaattin Yerlikaya da "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını dinledikten sonra çok sevindik. İlk günümüz, işletmemizi müşterilerimiz için hazırlamakla geçti. Bugün dükkanımızı açarak misafirlerimizi kabul etmeye başlayacağız. Yaz döneminin de yaklaşmasıyla iyi bir sezon geçirmeyi umuyoruz" dedi. 

İŞLETMELER DEZENFEKTE EDİLDİ

Kuşadası Belediyesi ise normalleşmeye geçiş gününde esnafı yalnız bırakmadı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne (TİM) bağlı ekipler, restoran, kafe, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi işletmelerde dezenfekte işlemi yaptı. Ekipler tarafından 1 günde tam 123 işletme dezenfekte edilerek vatandaşlar için hijyenik ve güvenli bir hale getirildi. Hijyen çalışmalarının hafta boyunca süreceği bildirildi.

Kuşadası'nda esnaf kontrollü normalleşme sürecini sevinçle karşıladı
Kuşadası'nda esnaf kontrollü normalleşme sürecini sevinçle karşıladı
Kuşadası'nda esnaf kontrollü normalleşme sürecini sevinçle karşıladı
Kuşadası'nda esnaf kontrollü normalleşme sürecini sevinçle karşıladı
Kuşadası'nda esnaf kontrollü normalleşme sürecini sevinçle karşıladı
Kuşadası'nda esnaf kontrollü normalleşme sürecini sevinçle karşıladı
Kuşadası'nda esnaf kontrollü normalleşme sürecini sevinçle karşıladı
Kuşadası'nda esnaf kontrollü normalleşme sürecini sevinçle karşıladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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