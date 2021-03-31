Kuşadası'nda esnaf derneği üyeleri Başkan Günel ile görüştü
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Kuşadası'nda esnaf derneği üyeleri Başkan Günel ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kuşadası'nda esnaf derneği üyeleri Başkan Günel ile görüştü

Kuşadası Esnaf ve Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin kurucu üyeleri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Kuşadası Esnaf ve Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin kurucu üyeleri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Dernek Başkanı Salih Çetin, Belediye Başkanı Ömer Günel'e kente yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Kuşadası'nda esnaf arasındaki birlikteliği artırmak ve pandeminin neden olduğu ekonomik zorlukları göğüslemek için geçtiğimiz günlerde Kuşadası Esnaf ve Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu. 22 kurucu üyenin imzasıyla faaliyete başlayan dernek, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Salih Çetin, Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve geldiği günden bu yana geçen sürede Kuşadası'na çok önemli hizmetlerde bulunduğunu ifade etti.

"Her zaman yanımızda"

Korona virüs salgını nedeniyle dünyadaki birçok turizm kentinde belediye hizmetlerinin durma noktasına geldiğini belirten Kuşadası Esnaf ve Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Salih Çetin, "Ancak Kuşadası'nda durum çok farklı. Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Ömer Günel, harıl harıl çalışıyor. Biz esnaf olarak çok ciddi bir adanmışlık görüyoruz. Ayrıca Kuşadası Belediyesi bu zorlu süreçte açıkladığı destek paketleriyle de her zaman yanımızda olduğunu gösterdi" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise "Öncelikle dernek yönetimine başarılar diliyorum. Ben her zaman sizlere destek olmaya hazırım. Benim hizmetimin odağında orta ölçekli esnaf var. Çünkü orta ölçekli esnaf mutlu olduğunda bütün Kuşadası mutlu olur. Çalışanımızın çoğunluğu orta ölçekli esnafın yanında çalışıyor. Ekonomi orta ölçekli esnafın sırtında dönüyor. Bu nedenle kentimizde orta ölçekli esnafa dönük yatırım yapıyoruz. Amacımız Kuşadası esnafını ayağa kaldırmak" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası'nda esnaf derneği üyeleri Başkan Günel ile görüştü
Kuşadası'nda esnaf derneği üyeleri Başkan Günel ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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