Kuşadası'nda eski esnaflar bir araya geldi

18.09.2019 16:36

32. Ahilik haftası sebebiyle Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar odası eski esnafları bir araya getirdi.



Geçen sene ilk kez gerçekleştirilen organizasyona, bu sene odaya kayıtlı 1950-57 doğumlu eski esnaflar ve halen esnaflığa devam eden esnaflar davet edildi. Kuşadası'nda bir restoran da gerçekleşen organizasyona Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, Kuşadası Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten ve davetliler katıldı.



Gecede bir konuşma yapan Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetim kurulu Başkanı Ahmet Çalım "Ahilik haftası münasebetiyle, odamız açıldığı yıllardan itibaren esnaf olarak odamıza kayıtlı büyüklerimize bir nebze olsun ahde vefa göstermek amacıyla organize ettiğimiz yemek davetiyle bir araya geliyoruz. Geçen sene ilkini gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonun, bu sene ikincisini yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Her sene ahilik haftasında bu davetlerimizi geleneksel hale getirip devam edeceğiz. Buraya katılan değerli büyüklerimize, organizasyona katkı sağlayan yönetim, denetim kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum, bizlerden biran olsun desteğini esirgemeyen tüm esnaflarımızın ahilik haftasını tekrardan kutluyorum." dedi.



Gece de ayrıca yılın Kuşadası'nda yılın çırağı, kalfası ve ahisi ödülleri de verildi. Yılın çırağı Mertcan Okçu, yılın kalfası Murat Kurşun, yılın ahisi Celal Tutucu ya birer plaket takdim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA