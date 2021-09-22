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Kuşadası'nda eroin operasyonu: 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kuşadası'nda eroin operasyonu: 1 tutuklama

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

KUŞADASI (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ekipleri, Kuşadası otogarı içerisinde şüphelendikleri B.Y.'yi durdurarak üst araması yaptı. Yapılan aramada sigara paketi içerisinde zulalanmış şekilde 43.78 gram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konurken, şüpheli şahıs da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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