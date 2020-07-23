Kuşadası'nda engelsiz plajlar oluşturuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuşadası'nda engelsiz plajlar oluşturuldu

Kuşadası'nda engelsiz plajlar oluşturuldu Kuşadası Belediyesi, engelli bireylerin rahatlıkla denize girebilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kuşadası'nda engelsiz plajlar oluşturuldu
23.07.2020 17:41 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:46

Kuşadası'nda engelsiz plajlar oluşturuldu

AYDIN - Kuşadası Belediyesi, engelli bireylerin rahatlıkla denize girebilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Güzelçamlı Mahallesi'ndeki halk plajına engelli rampası yaptı. Böylece ilçedeki halk plajlarında engelli rampası sayısı 3'e çıktı.

Tatillerini geçirmek için her yıl 100 binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan Ege Bölgesi'nin turizm başkenti Kuşadası'nda, halk plajlarındaki engelli rampası sayısı giderek artıyor. Kuşadası'nda yaşayan engelli bir vatandaşın talebi üzerine Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Venüs Plajı'na engelli rampası yaptı. Böylece kentteki engelli rampasına sahip plaj sayısı 3'e çıktı. Rampa sayesinde fiziksel engeli bulunan bireyler, tekerlekli sandalyeleriyle rampayı kullanarak rahatça denize girmenin keyfini yaşıyor.

"24 saatte tamamlandı"

Engelli Yaşar Küçükgüldal, Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Venüs Plajı'na engelli rampası yapılması için geçtiğimiz günlerde dilekçeyle Kuşadası Belediyesi'ne başvurdu. Durumdan haberdar olan Belediye Başkanı Ömer Günel, FİM ekiplerine talimat verdi. Vakit kaybetmeden harekete geçen ekipler, 24 saat gibi kısa bir sürede ahşap malzemeden oluşan 38 metrelik engelli rampasının inşasını tamamladı.

"Engelli vatandaşların çilesi sona erdi"

Güzelçamlı Mahallesi'nde yaşayan engelliler olarak daha önce denize girmekte büyük zorluk yaşadıklarını belirten Yaşar Küçükgüldal, "20 yıldır buraya engelli rampası yapılması için başvurmadığım yer kalmadı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sesimizi duyup bu isteğimi hemen yerine getirerek çilemize son verdi. Bu kadar duyarlı bir belediye başkanı olduğu için engelli bireyler olarak kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

" Amacımız engelsiz bir kent oluşturmak"

Belediye Başkanı Ömer Günel ise Kuşadası'nda engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını kolaylaştırmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Amaçlarının Kuşadası'nı engelsiz bir kent haine getirmek olduğunu ifade eden Başkan Günel, "Engelleri yok etmek için plajlarımızda olduğu gibi kentimizin birçok noktasında da düzenlemelerimiz olacak. Güzelçamlı Mahallesi'nde oturan hemşehrimizin 20 yıldır yaşadığı çileye son verdiğimiz için büyük mutluluk yaşıyoruz" diye konuştu.

"Rampa sayısı 3'e çıktı"

Kuşadası Belediyesi, mavi bayrağa sahip dünyaca ünlü Kadınlar Denizi ile Türkmen Mahallesi'ndeki halk plajından sonra Güzelçamlı'daki Venüs Plajı'nda yaptığı çalışmayla kentteki engelli rampası sayısını 3'e çıkardı. Tabanı kuma oturtulan ve ahşap malzemeden yapılan 38 metrelik rampa sayesinde engelli vatandaşlar denize rahatça girip çıkabilecek.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Almanya'dan tatil için Kuşadası'na gelen gurbetçi vatandaş, kalbinden bıçaklandı 3. Sayfa
Almanya'dan tatil için Kuşadası'na gelen gurbetçi vatandaş, kalbinden bıçaklandı
Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı Güncel
Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı
Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti Ekonomi
Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı 3. Sayfa
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü 3. Sayfa
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Magazin
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Son Dakika: İstanbul'da, internet üzerinden haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik operasyonda 67 kişi yaklandı
Son Dakika: İstanbul'da, internet üzerinden haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik operasyonda 67 kişi yaklandı
'Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak' diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
"Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
'Meis Adası Türkiye'ye daha yakın' diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi
"Meis Adası Türkiye'ye daha yakın" diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı, tek kişilik hücreye konuldu
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı, tek kişilik hücreye konuldu
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek
Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti
Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 415 lirayla rekor tazeledi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 415 lirayla rekor tazeledi
Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin yıldızı Luis Gustavo'yu transfer etmek istiyor
Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin yıldızı Luis Gustavo'yu transfer etmek istiyor
Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri 'Dünya Şampiyonu' ilan edildi
Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri "Dünya Şampiyonu" ilan edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Tuma Çelik Mensur Işık Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Acun Ilıcalı Tuvana Türkay Merve Boluğur Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Muğla Fransa Bayram Antalya
Şu an buradasınız: Kuşadası'nda engelsiz plajlar oluşturuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 18:24:10. #1.14#
title