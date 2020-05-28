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Kuşadası'nda emlak vergisi ödemeleri evden yapılıyor

Kuşadası Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların emlak vergisi ödemelerini kolaylaştırmak için harekete geçti.

Kuşadası'nda emlak vergisi ödemeleri evden yapılıyor
28.05.2020 15:21 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:25

Kuşadası Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların emlak vergisi ödemelerini kolaylaştırmak için harekete geçti. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlaması bulunan kişilerin ödemleri kapılarına gidilerek tahsil ediyor.

Kuşadası Belediyesi, korona virüs salgınından sosyal-ekonomik anlamda etkilenen vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Pandemi sürecince ihtiyaç sahibi ve 65 yaş üzerindeki vatandaşları yalnız bırakmayan Kuşadası Belediyesi, yine bir ilke imza attı. Güvercin Masa birimi ile Mali Hizmetler Müdürlüğü personelinden oluşan ekip belediyenin çağrı merkezine ulaşan talepler doğrultusunda emlak vergilerini ödemek isteyen 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların kapılarına gidiyor. Ekip sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların emlak vergisi ödemelerini nakit olarak kabul ettiği gibi kredi ve banka hesap kartlarından da tahsil ediyor.

Davutlar Mahallesi sakini 81 yaşındaki Mehmet Zeki Dilekcan, Kuşadası Belediyesi'nin pandemi sürecinde yanlarında olduğunu belirterek; "Kısıtlama nedeniyle aylardır evimizden çıkamıyoruz. Ödemelerimizi de bu nedenle yapamıyoruz. Kuşadası Belediyesi her konuda olduğu gibi emlak vergisi ödemeleri hususunda da bizlere kolaylık sağladı. Belediye personeli vergimizi kapımıza gelerek tahsil etti. Hizmetlerinden dolayı Kuşadası Belediyesi ve Başkanı Ömer Günel'e teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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