Kuşadası'nda düzensiz göçmen hareketliliği arttı
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
Haberler » Güncel » Kuşadası'nda düzensiz göçmen hareketliliği arttı - Haber

Kuşadası'nda düzensiz göçmen hareketliliği arttı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzensiz göçmen hareketliliğinde yükseliş gözleniyor.

28.02.2020 13:37 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:38
Kuşadası'nda düzensiz göçmen hareketliliği arttı

'ın ilçesinde düzensiz göçmen hareketliliğinde yükseliş gözleniyor.

Dün geceden bu yana Yunan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmenler, 'deki sahil bölgelerine hareket etti. Farklı bölgelerden gelen düzensiz göçmenler, Kuşadası ilçesindeki sahil bölgelerine ulaştı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60 kişilik grup, Yunanistan'ın Sisam Adasına geçmek üzere Güzelçamlı mevkisinde toplandı.

Bazı düzensiz göçmenlerin, bir lastik bota binerek denize açıldıkları görüldü.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Kuşadası'nda düzensiz göçmen hareketliliği arttı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler