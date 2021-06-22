KUŞADASI'NDA DÜNYA YOGA GÜNÜ ETKİNLİĞİ
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KUŞADASI'NDA DÜNYA YOGA GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Belediye tarafından Dünya Yoga Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Belediye tarafından Dünya Yoga Günü nedeniyle etkinlik düzenledi. Adagöl Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinliğe Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi.

Kuşadası'nın Bayraklıdede Mahallesi'ndeki Adagöl Mesire Alanı çeşitli spor etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Adagöl'de geçtiğimiz hafta Ceyda Atıgan eğitmenliğinde başlayan fitcardio dersleri Kuşadalılar'dan yoğun ilgi görürken, 21 Haziran Dünya Yoga Günü nedeniyle özel bir etkinlik düzenlendi. Kuşadası Belediyesi tarafından Yoğa Eğitmenleri Begüm Tunç ve Onur Soykan eşliğinde düzenlenen ücretsiz yoga etkinliğine çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte meditasyon, yoga ve selamlama hareketleri yapıldı.

'ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK'

Yoga etkinliklerinin belirli aralıklara devam edeceğini belirten Eğitmen Begüm Tunç, "Bugün burada 21 Haziran Dünya Yoga Günü'nü kutlamak için toplandık. Yogayı tüm Kuşadalılara tanıtmak istiyoruz. Hayatlarına güzellikler katacağına inanıyoruz. Hayata pozitif bakıyoruz ve herkesin öyle bakmasını istiyoruz" dedi.

'YOGANIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ VAR'

Yoganın insanları birleştiren bir gücü olduğunu belirten Eğitmen Onur Soykan ise "Doğa ile iç içe bir ortamda etkinliğimizi yapmak bizlere büyük bir keyif veriyor. Katılımın yoğun olması ayrıca bizi çok mutlu etti. Katılım gösteren herkese çok teşekkür ederizö diye konuştu.

'ÇOK MUTLUYUM'

Uzun yıllardır yoga yapan Sinem Özen ise "Bugün Dünya Yoga Günü. Böyle özel bir günde, böyle güzel bir etkinliğe öncülük yaptıkları için Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Adagöl, doğa ile iç içe çok güzel bir alan. Etkinliğin böyle bir yerde yapılması çok iyi olmuş" dedi.

KUŞADASI'NDA DÜNYA YOGA GÜNÜ ETKİNLİĞİ
KUŞADASI'NDA DÜNYA YOGA GÜNÜ ETKİNLİĞİ
KUŞADASI'NDA DÜNYA YOGA GÜNÜ ETKİNLİĞİ
KUŞADASI'NDA DÜNYA YOGA GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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