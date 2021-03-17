AYDIN Kuşadası'nda döviz bürosu çalışanı sır oldu
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AYDIN Kuşadası'nda döviz bürosu çalışanı sır oldu

17.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:30

Kuşadası'nda döviz bürosu çalışanı sır olduAYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir döviz bürosunda çalışan Berk Ergier (36) 'işe gideceğini' söyleyerek çıktığı evine geri dönmedi.

Kuşadası'nda döviz bürosu çalışanı sır oldu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir döviz bürosunda çalışan Berk Ergier (36) 'işe gideceğini' söyleyerek çıktığı evine geri dönmedi. Ergier'in kaçırılmış olabileceğini iddia eden ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.

İkiçeşmelik Mahallesi'nde yaşayan evli ve bir çocuk babası Berk Ergier, dün saat 14.00 sıralarında çalıştığı döviz bürosuna gitmek için evden çıktı. Saatler geçmesine rağmen Ergier'in iş yerine gelmemesinden endişelenen arkadaşları durumu ailesine bildirdi. Cep telefonu da kapalı olan Berk Ergier'den 24 saat boyunca haber alamayan aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Ergier'in bulunması için çalışma başlattı.

'KAÇIRILMIŞ OLABİLİR'

Gizem Ergier, eşinin, son günlerde içine kapandığını ve kaçırılmış olabileceğini söyledi. Ergier, "Berk, geride hiçbir not bırakmadan ortadan kayboldu. Çalıştığı döviz ofisinde nakit akışından sorumlu olduğu için birileri tarafından alıkonulduğunu düşünüyoruz. Kocamı görenlerin acilen bizle iletişim kurmalarını istiyoruz" dedi.

Yakınları, Berk Ergier'in bulunması için sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak, yardım çağrısında bulundu.

AYDIN Kuşadası'nda döviz bürosu çalışanı sır oldu
AYDIN Kuşadası'nda döviz bürosu çalışanı sır oldu
AYDIN Kuşadası'nda döviz bürosu çalışanı sır oldu
AYDIN Kuşadası'nda döviz bürosu çalışanı sır oldu
AYDIN Kuşadası'nda döviz bürosu çalışanı sır oldu
AYDIN Kuşadası'nda döviz bürosu çalışanı sır oldu
AYDIN Kuşadası'nda döviz bürosu çalışanı sır oldu
AYDIN Kuşadası'nda döviz bürosu çalışanı sır oldu
AYDIN Kuşadası'nda döviz bürosu çalışanı sır oldu
AYDIN Kuşadası'nda döviz bürosu çalışanı sır oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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